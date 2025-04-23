Гетманцев: алкогольная отрасль недоплачивает в бюджет, налоговая должна вмешаться

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Алкогольная отрасль сокращает налоговые поступления. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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В частности, в марте 2025 года эффективность по налогу на добавленную стоимость в этой сфере составила 4,5%, что на 1,8 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период 2024 года (6,3%).

Несмотря на это, розничная торговля ликероводочных изделий в марте 2025 года зафиксировала прирост выручки по данным РРО/ПРРО — до 12,99 млрд гривень.

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Снижение средней выручки связано с ростом количества лицензий на розничную торговлю алкоголем: по состоянию на март 2025 года их количество составляет 104 677, что на 20 125 больше чем в декабре 2024 года, отметил Гетманцев.

В марте 2025 года в бюджет было уплачено 685,5 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине алкогольных изделий — это на 3,2 млн грн, или 0,5%, меньше, чем в марте 2024 года.

Гетманцев призвал Государственную налоговую службу обратить особое внимание на отработку этой отрасли.