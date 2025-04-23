Гетманцев: алкогольная отрасль недоплачивает в бюджет, налоговая должна вмешаться
Алкогольная отрасль сокращает налоговые поступления. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
В частности, в марте 2025 года эффективность по налогу на добавленную стоимость в этой сфере составила 4,5%, что на 1,8 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период 2024 года (6,3%).
Несмотря на это, розничная торговля ликероводочных изделий в марте 2025 года зафиксировала прирост выручки по данным РРО/ПРРО — до 12,99 млрд гривень.
Снижение средней выручки связано с ростом количества лицензий на розничную торговлю алкоголем: по состоянию на март 2025 года их количество составляет 104 677, что на 20 125 больше чем в декабре 2024 года, отметил Гетманцев.
В марте 2025 года в бюджет было уплачено 685,5 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине алкогольных изделий — это на 3,2 млн грн, или 0,5%, меньше, чем в марте 2024 года.
Гетманцев призвал Государственную налоговую службу обратить особое внимание на отработку этой отрасли.
- В 2025 году Кабмин готовится запустить онлайн-систему обращения алкоголя (и сигарет) с электронными марками.