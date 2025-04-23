Гетманцев: алкогольна галузь недоплачує в бюджет, податкова має втрутитись

Гетманцев радить податковій звернути увагу на алкогольну галузь через падіння надходжень у бюджет

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Алкогольна галузь скорочує податкові надходження. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зокрема, у березні 2025 року ефективність із податку на додану вартість у цій сфері становила 4,5%, що на 1,8 відсоткового пункту менше, ніж за аналогічний період 2024 року (6,3%).

Попри це, роздрібна торгівля лікеро-горілчаних виробів у березні 2025 року зафіксувала приріст виторгу за даними РРО/ПРРО — до 12,99 млрд грн. Водночас середній виторг на одну ліцензію зменшився на 2%, порівнюючи з березнем 2024 року, і склав 124 000 грн.

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Зниження середнього виторгу пов'язане зі зростанням кількості ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем: станом на березень 2025 року їх кількість становить 104 677, що на 20 125 більше, ніж у грудні 2024 року, зазначив Гетманцев.

У березні 2025 року до бюджету було сплачено 685,5 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні алкогольних виробів — це на 3,2 млн грн, або 0,5%, менше, ніж у березні 2024 року.

Гетманцев закликав Державну податкову службу звернути особливу увагу на відпрацювання цієї галузі.