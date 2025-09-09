Гетманцев: из-за схем в игорном бизнесе бюджет потерял более 30 млрд грн
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что только за 2024-2025 годы Украина потеряла более 30 млрд грн налоговых поступлений из-за схем в игорном бизнесе. Об этом он написал в своем Telegram-канале после заседания ВСК по уклонению от налогообложения операторов.
По словам Гетманцева, отдельные компании декларируют "шокирующие суммы". В частности, оператор Nаtive Apps, который занимает около 7% рынка, выплачивает 42% от всех выигрышей отрасли. В то же время крупнейший игрок FavBet (36,2% рынка) – всего 0,03%
"Схема работает так: операторы оприходуют на счет все ставки через ПРРО, выплачивают выигрыши, а когда налоговая доначисляет налог, идут в суд. Там им удается доказать, что это якобы не выигрыши, а возврат депозитов. В итоге суд отменяет решение ГНС", – пояснил он.
По словам нардепа, доказать обратное налоговая не может без системы онлайн-мониторинга, запуск которой блокируется Минцифрой и PlayCity.
"Только в 2024 году государство на этой схеме потеряло 20,1 млрд грн налогов. В этом году – уже 10,2 млрд", – подчеркнул Гетманцев.
- В Украине действует непродуманная система налогообложения выигрышей в сфере азартных игр, которая фактически делает легальный рынок неконкурентным по сравнению с теневым. Об этом в интервью LIGA.net рассказал руководитель PlayCity Геннадий Новиков.
- PlayCity предлагает облагать налогом только чистый выигрыш, а не всю сумму выплаты, чтобы легальный рынок мог конкурировать с теневым.
