Гетманцев: через схеми в гральному бізнесі бюджет втратив понад 30 млрд грн

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що лише за 2024–2025 роки Україна втратила понад 30 млрд грн податкових надходжень через схеми в гральному бізнесі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі після засідання ТСК щодо ухилення від оподаткування операторів.

За словами Гетманцева, окремі компанії декларують "шокуючі суми". Зокрема, оператор Nаtive Apps, який займає близько 7% ринку, виплачує 42% від усіх виграшів галузі. Водночас найбільший гравець FavBet (36,2% ринку) – лише 0,03%.

Читайте також Кабмін планує перезапустити лотерейний ринок. Він понад 10 років у підвішеному стані

"Схема працює так: оператори оприбутковують на рахунок усі ставки через ПРРО, виплачують виграші, а коли податкова донараховує податок, йдуть до суду. Там їм вдається довести, що це нібито не виграші, а повернення депозитів. У результаті суд скасовує рішення ДПС", – пояснив він.

За словами нардепа, довести зворотне податкова не може без системи онлайн-моніторингу, запуск якої блокується Мінцифрою та PlayCity.

"Тільки у 2024 році держава на цій схемі втратила 20,1 млрд грн податків. Цього року – вже 10,2 млрд", – наголосив Гетманцев.

ОНОВЛЕНО 10 вересня. Пресслужба групи компаній Favbet у відповідь на допис Гетманцева повідомила LIGA.net, що вважає публічні звинувачення у несплаті податків "з боку окремих народних депутатів" безпідставними й розцінює це як тиск на бізнес.

Вона повідомила, що за перше півріччя 2025 року група перерахувала до державного бюджету 4,37 млрд грн – на понад 40% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За весь 2024 рік податкові надходження від Favbet становили 6,75 млрд грн.

За оцінками групи, Favbet залишається найбільшим платником податків у країні серед організаторів азартних ігор.