Гетманцев отрицает дефицит в финансировании военных: С выплатами все ОК. Было и будет
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из Европейской солидарности заявил, что на заседании комитета по нацбезопасности якобы назвали дефицит бюджета Минобороны на 2024 год в размере 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение". Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев, представитель Слуги народа, назвал это "фейком хайпожоров".
"Нет, никакого дефицита в финансировании военных на 2024 год (с учетом имеющегося количества) нет. Есть дефицит в головах некоторых болванов. Дефицит мозгов. А с выплатами военным все ОК. Было, есть и будет", — написал он в Telegram.
Гетманцев рассказал, что знает об этом, так как в субботу участвовал в обсуждении законопроекта о мобилизации в части финансов.
По его словам, Верховная Рада пытается найти баланс между запросом военных и возможностями общества. "Уверен, найдем", — добавил он.
- Президент Владимир Зеленский 19 декабря сказал, что в 2024 году могут дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. По его словам, на это потребуется 500 млрд грн, но министр финансов Сергей Марченко не подтвердил эту сумму. По его словам, такая оценка – это упрощенный подход, базирующийся на текущем количестве войска (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).
- 25 декабря 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о новых правилах мобилизации – его подготовил Кабмин.
- Необходимость изменения подходов к мобилизации граждан объяснил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный во время первой с начала полномасштабного вторжения пресс-конференции. "Для сдерживания российской вооруженной агрессии нам нужны ресурсы, соответствующие характеру действий и возможностям врага, – сказал Залужный. – ВСУ ведут войну. Кабинет министров обеспечивает необходимыми ресурсами. В частности, необходимым количеством людей".