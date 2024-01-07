Гетманцев отрицает дефицит в финансировании военных: С выплатами все ОК. Было и будет

Фото: пресс-служба Офиса президента

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из Европейской солидарности заявил, что на заседании комитета по нацбезопасности якобы назвали дефицит бюджета Минобороны на 2024 год в размере 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение". Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев, представитель Слуги народа, назвал это "фейком хайпожоров".

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"Нет, никакого дефицита в финансировании военных на 2024 год (с учетом имеющегося количества) нет. Есть дефицит в головах некоторых болванов. Дефицит мозгов. А с выплатами военным все ОК. Было, есть и будет", — написал он в Telegram.

Гетманцев рассказал, что знает об этом, так как в субботу участвовал в обсуждении законопроекта о мобилизации в части финансов.

По его словам, Верховная Рада пытается найти баланс между запросом военных и возможностями общества. "Уверен, найдем", — добавил он.