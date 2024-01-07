Гетманцев заперечив дефіцит у фінансуванні військових: З виплатами все ОК. Було, є і буде

Фото: пресслужба Офісу президента

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко з Європейської солідарності заявив, що на засіданні комітету з нацбезпеки нібито назвали дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік в розмірі 430 млрд грн тільки за статтею видатків "грошове забезпечення". Голова фінансового комітету Данило Гетманцев, представник Слуги народу, назвав це "фейком хайпожерів".

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"Ні, жодного дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік (з урахуванням наявної кількості) немає. Є дефіцит у головах деяких довбурів. Дефіцит мізків. А з виплатами військовим все ОК. Було, є і буде", – написав він в Telegram.

Гетманцев розказав, що знає про це, бо в суботу брав участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію в частині фінансів.

За його словами, це Верховна Рада намагається знайти баланс між запитом військових і можливостями суспільства. "Переконаний, знайдемо", – додав він.

Президент Володимир Зеленський 19 грудня сказав, що у 2024 році можуть додатково мобілізувати до пів мільйона людей. За його словами, на це потрібно буде 500 млрд грн, але міністр фінансів Сергій Марченко не підтвердив цю суму. За його словами, така оцінка – це спрощений підхід, який базується на поточній кількості війська (понад 1 млн осіб) і розмірі фонду грошового забезпечення (1 трлн грн).

25 грудня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про нові правила мобілізації – його підготував Кабмін.