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30.07.2019, 11:42

ГФС выявила с начала года более 10 000 нелегальных работников

ГФС выявила с начала года более 10 000 нелегальных работников

Фискалы отчитались о проверках бизнеса: в госбюджет доначислено более 600 млн грн

В январе-июне инспекторы Государственной фискальной службы (ГФС) во время проверок обнаружили нарушения при выплате заработной платы и других доходов в 42,7% предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физлиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора.

Как отмечают в ГФС, за счет принятых мер налогового контроля обнаружены 10 300 работников, труд которых использовался без оформления трудовых отношений. 

В результате проверок за первое полугодие работодатели дополнительно подписали 82 200 трудовых договоров с наемными работниками.

Кроме того, за январь-июнь госрегистрацию получили 11 800 граждан, которые занимались предпринимательством неофициально. В бюджеты дополнительно поступило 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

В 2018 году инспекторы Гоструда выявили на предприятиях более 25 000 нелегальных работников. Работодатели заплатили более 1,7 млрд грн

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Теги: нелегальный труд, ГФС, доначисления в бюджет
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