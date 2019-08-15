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ГФС показала отрасли с самыми убыточными компаниями: инфографика

ГФС показала отрасли с самыми убыточными компаниями: инфографика
15.08.2019, 16:28

За январь-июнь убытки 398 крупных предприятий превысили 705 млрд грн

По итогам первого полугодия 398 плательщиков (26,6% от общего количества плательщиков налога на прибыль) - убыточны.

Как сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Украины (ГФС) задекларированные убытки достигают 705,2 млрд грн. Из них 389,4 млрд грн (или 55,2% от всех убытков по Офиса) приходится на банковский сектор.

Есть и другие отрасли, из которых можно составить антирейтинг убыточности за первое полугодие: производство химпродукции (предприятия дали 72,4 млрд грн убытков), металлургия (35,5 млрд грн), оптовая торговля (27,4 млрд грн), информационная и телекоммуникационная отрасль (23 млрд).

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В Офисе крупных налогоплательщиков выделили ТОП-5 компаний из разных отраслей с наибольшими показателями убыточности:

  1. Северодонецкое объединение Азот - показало убытки, равные 9% всего объема убытков предприятий, обслуживающихся в Офисе (без учета банковского сектора),
  2. Карпатнефтехим - 5,4% от всех убытков (без банков),
  3. Лайфселл - 4,5% от всех убытков (без банков),
  4. Ривнеазот - 4,4% от всех убытков (без банков),
  5. Днепровский меткомбинат - 4,2% от всех убытков (без банков).

В ГФС отмечают, что многие компаний не только показывают убытки, но и наращивают их, продолжая при этом активно работать. Например, с 2016 года по первое полугодие 2019-го все более убыточными становятся: Росава - за три года предприятие нарастило убыточность на 1100%, АШАН Украина Гипермаркет - на 280%, Харьковские тепловые сети - на 226%, ТриМоб - на 60%, Днепровский меткомбинат - на 53%, ДТЭК Западэнерго - на 46%, ЗТР - нарастил за три года убыточность на 16%.

Всего 212 крупных плательщиков Офиса (без учета банковского сектора) задекларировали 300 млрд грн убытков.

Основные причины убыточности - перенос убытков предыдущих периодов, или начисление процентов по разным видам займов.

При этом в ГФС отмечают, что по сравнению с I кварталом этого года видна положительная динамика: уменьшается как количество убыточных предприятий, так суммы задекларированных убытков. По сравнению с январем-мартом, количество убыточных компаний уменьшилось на 11%, или на 47 плательщиков, а сумма задекларированных убытков - на 19,3 млрд грн, или на 2,7%. 72 предприятия вышли из состояния убыточности (в I квартал они декларировали 3,6 млрд грн убытков), во II квартале задекларировали к уплате 433,3 млн грн налога на прибыль.

  • В первом полугодии продуктовые ритейлеры заплатили на 1,2 млрд грн больше налогов, чем в прошлом году.
  • По итогам прошлого года, 100 крупнейших компаний Офиса крупных налогоплательщиков ГФС перечислили в сводный бюджет 291,7 млрд грн.
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ГФС крупные налогоплательщики убытки предприятий
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