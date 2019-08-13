Сколько налогов платят крупнейшие украинские ритейлеры. Топ-10

За январь-июнь 23 продовольственные сети, работающие в Украине, увеличили налоговые отчисления в бюджет более чем на 20%. В этом году общая сумма составила 10,3 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2018 года - 8,5 млрд грн.

В Офисе крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины сравнили, сколько налогов заплатили самые популярные продовольственные сети в первом полугодии этого и прошлого годов.

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В общем объеме налоговых поступлений Топ-10 наибольшую часть обеспечила сеть АТБ - 57,4%, при этом ее доля по сравнению с прошлогодним показателем почти не изменилась (57% в первом полугодии 2018 года). Выросла доля налоговых отчислений и у Сильпо - 12,6% (в прошлом году - 11,4%). Метро на третьем месте, но при этом сеть снизила долю с 10,8% в 2018 году до 8,3%.