ГФС расследует схемы с теневыми зарплатами компаний через счета Альфа-Банка

Офис крупных налогоплательщиков ГФС расследует схемы с "теневыми" зарплатами, которые выплачивались через счета в Альфа-Банке. Об этом пишет Finbalance.

Согласно постановлению Шевченковского райсуда Киева от 12 июня, в следственном управлении финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС находятся материалы уголовного производства от 13.12.2018 г., которое касается служебных лиц Альфа-Банка и других банков.

По версии следствия, должностные лица банка, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, осуществляли выплаты зарплат наемным работникам предприятий на карточки для выплат "без содержания, начисления и уплаты соответствующих налогов и сборов, что приводит к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики".

Отмечается, что в Альфа-Банке разработана также система премирования сотрудников банка по результатам привлечения клиентов на зарплатные проекты, в том числе на неофициальные. В свою очередь должностные лица банка получают комиссионные около 2-2,5% из перечисленных средств.

В действиях участников схемы, в которую входят должностные лица Альфа-Банка, предприятий реального сектора экономики и руководители других субъектов хоздеятельности, усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого соцвзноса в особо крупных размерах, путем выплаты теневой неучтенной зарплаты, говорится в постановлении суда.

В документе, в частности, объясняется суть схемы: предприятия заключили ряд договоров о выплате официальной зарплаты - пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины. При этом установлено, что кроме официальной, все работники предприятия получали неучтенную зарплату. Установлено, что у каждого сотрудника есть по две банковские карточки:

- на первую выплачивается официальная зарплата, открытая в коммерческих банках, преимущественно в Альфа-Банке, на нее поступают деньги в соответствии с должностным окладом работника (преимущественно минимальная зарплата), с нее уплачиваются все налоги и сборы;

- на вторую - карточку для выплат, счета которой открыты в Альфа-Банке, поступает неучтенная зарплата без удержания налогов и сборов. Преимущественно начисляются суммы от 5000 грн в месяц.

Средства для вторых карт формируются за счет поступления неучтенных денег, полученных от основного вида деятельности - розничной торговли в неспециализированных магазинах бытовой техники. Затем часть полученных от основного вида деятельности денег перечисляется за бестоварные операции, которые не облагаются НДС, например, плата за финансовые услуги, оплата по кредиту, предоставление финансовых гарантий и др.

Таким образом, раз в месяц, по факту накопления безналичных денег, бухгалтерия предприятия формирует: 1) реестры на перечисление средств юрлицам, которые не являются плательщиками НДС, позиционируют себя как инструменты финансового рынка, а также доставляют наличные в отделение Альфа-Банка для дальнейшего перечисления на карточки работников теневой зарплаты; 2) реестры, в которых указано идентификационные признаки наемного работника, сумма и номер карточного счета для выплат. Средства теневой заработной платы поступают на карточки для выплат, от одного раза в месяц платежами от 5000 гривен в месяц, в зависимости от выработки и выполнения планов по реализации товаров.

По данным исследования E&Y , 846 млрд грн или 23,8% от официального ВВП Украины за 2018 год находится в тени.

По данным НБУ, количество безналичных операций выросло почти на четверть. За январь-март 2020 года совершено более 1,18 безналичных операций на 503 млрд грн - это 85,4% всех операций с карточками и 54,6% от их общей суммы.

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