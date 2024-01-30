Глава ФГИ: Украина получила первые деньги от подсанкционных лиц

Речь идет о собственных средствах коллаборантов Вороны и Сальдо, а также финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски

Председатель ФГИУ Виталий Коваль. Фото - Виталий Коваль/Telegram

В государственный бюджет поступили первые санкционные деньги – более 32 млн грн, сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

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Речь идет о собственных денежных средствах экс-чиновника времен Януковича Дмитрия Вороны, который после 2014 года перешел на сторону России, а в декабре 2022 года стал "сенатором" временно захваченной территории Запорожской области, и херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, а также финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Справка Владимир Сальдо – бывший депутат Херсонского горсовета VIII созыва, нардеп Украины VII созыва (Партия регионов), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; городской голова Херсона с 2002-го по 2012 год (три каденции). Бывший член пророссийской партии ОПЗЖ.

– бывший депутат Херсонского горсовета VIII созыва, нардеп Украины VII созыва (Партия регионов), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; городской голова Херсона с 2002-го по 2012 год (три каденции). Бывший член пророссийской партии ОПЗЖ. После оккупации Херсона российскими войсками в ходе российского вторжения в Украину назначен главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 года получил российское гражданство от временных оккупационных властей Херсона.



Дмитрий Ворона до начала российско-украинской войны в 2014 году многие годы занимал ведущие должности на государственной службе. В течение этого времени он был заместителем министра в трех министерствах (Минприроды – 2006-2008, МВД – 2010 и 2011-2012, Минюст – 2012-2013), возглавлял Государственную миграционную службу (2010-2011) и Государственную регистрационную службу (2013-2014).



После 2014 года перешел на сторону России. С 2018 года начал работать внештатным советником назначенного Кремлем гауляйтера оккупированного Крыма, в 2020 году руководил корпорацией развития в оккупированном Крыму.



Когда началась полномасштабная война, россияне назначили его советником российского гауляйтера на оккупированной части Запорожской области, а затем дали кресло сенатора в верхней палате российского парламента.

"Это стало возможным благодаря совместной работе правительства, Минюста, ФГИУ, правоохранительных органов и судебного звена. Фонд, получив решение суда, принимает меры по максимально эффективному управлению и распоряжению взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов", – заявил Коваль.

Он добавил, что денежные средства врагов Украины будут направлены на восстановление инфраструктуры.