Глава ФГИ: Украина получила первые деньги от подсанкционных лиц
В государственный бюджет поступили первые санкционные деньги – более 32 млн грн, сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Речь идет о собственных денежных средствах экс-чиновника времен Януковича Дмитрия Вороны, который после 2014 года перешел на сторону России, а в декабре 2022 года стал "сенатором" временно захваченной территории Запорожской области, и херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, а также финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.
После оккупации Херсона российскими войсками в ходе российского вторжения в Украину назначен главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 года получил российское гражданство от временных оккупационных властей Херсона.
Дмитрий Ворона до начала российско-украинской войны в 2014 году многие годы занимал ведущие должности на государственной службе. В течение этого времени он был заместителем министра в трех министерствах (Минприроды – 2006-2008, МВД – 2010 и 2011-2012, Минюст – 2012-2013), возглавлял Государственную миграционную службу (2010-2011) и Государственную регистрационную службу (2013-2014).
После 2014 года перешел на сторону России. С 2018 года начал работать внештатным советником назначенного Кремлем гауляйтера оккупированного Крыма, в 2020 году руководил корпорацией развития в оккупированном Крыму.
Когда началась полномасштабная война, россияне назначили его советником российского гауляйтера на оккупированной части Запорожской области, а затем дали кресло сенатора в верхней палате российского парламента.
"Это стало возможным благодаря совместной работе правительства, Минюста, ФГИУ, правоохранительных органов и судебного звена. Фонд, получив решение суда, принимает меры по максимально эффективному управлению и распоряжению взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов", – заявил Коваль.
Он добавил, что денежные средства врагов Украины будут направлены на восстановление инфраструктуры.
- В апреле 2023 года Дмитрий Ворона попал под санкции СНБО, что позволило запустить по нему процедуру конфискации. 31 июля ВАКС взыскал его имущество в доход государства.
- Владимира Сальдо оккупанты назначили главным гауляйтером Херсонской области в апреле 2022 года. В Украине арестовали его активы, он попал под украинские и западные санкции.
- В мае 2023 года Украина конфисковала все активы Сальдо и его семьи. 25 августа Кабмин передал конфискованные активы херсонского гауляйтера в управление Фонда госимущества, а в ноябре Сальдо заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.