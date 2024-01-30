Голова ФДМ: Україна отримала перші гроші від підсанкційних осіб

Голова ФДМУ Віталій Коваль. Фото - Віталій Коваль/Telegram

До державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн, повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

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Йдеться про власні кошти ексчиновника часів Януковича Дмитра Ворони, який після 2014 року перейшов на бік Росії, а в грудні 2022 року став "сенатором" тимчасово захопленої території Запорізької області, та херсонського колаборанта Володимира Сальдо, а також фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Довідка Володимир Сальдо – колишній депутат Херсонської міськради VIII скл., нардеп України VII скл. (Партія регіонів), заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; міський голова Херсона з 2002-го до 2012 року (три каденції). Колишній член проросійської партії ОПЗЖ.



Після окупації Херсона російськими військами в ході російського вторгнення в Україну призначений головою окупаційної адміністрації Херсона. У червні 2022 року отримав російське громадянство від тимчасової окупаційної влади Херсона.



Дмитро Ворона до початку російсько-української війни у 2014 році багато років обіймав провідні посади на державній службі. Протягом цього часу він був заступником міністра у трьох міністерствах (Мінприроди – 2006-2008, МВС – 2010 і 2011-2012, Мін'юст – 2012-2013), очолював Державну міграційну службу (2010-2011) і Державну реєстраційну службу (2013-2014).



Після 2014 року перейшов на бік Росії. З 2018 року почав працювати позаштатним радником призначеного Кремлем гауляйтера окупованого Криму, у 2020 році керував корпорацією розвитку в окупованому Криму.



Коли почалася повномасштабна війна, росіяни призначили його радником російського гауляйтера на окупованій частині Запорізької області, а потім дали крісло сенатора в верхній палаті російського парламенту. – колишній депутат Херсонської міськради VIII скл., нардеп України VII скл. (Партія регіонів), заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; міський голова Херсона з 2002-го до 2012 року (три каденції). Колишній член проросійської партії ОПЗЖ.Після окупації Херсона російськими військами в ході російського вторгнення в Україну призначений головою окупаційної адміністрації Херсона. У червні 2022 року отримав російське громадянство від тимчасової окупаційної влади Херсона.до початку російсько-української війни у 2014 році багато років обіймав провідні посади на державній службі. Протягом цього часу він був заступником міністра у трьох міністерствах (Мінприроди – 2006-2008, МВС – 2010 і 2011-2012, Мін'юст – 2012-2013), очолював Державну міграційну службу (2010-2011) і Державну реєстраційну службу (2013-2014).Після 2014 року перейшов на бік Росії. З 2018 року почав працювати позаштатним радником призначеного Кремлем гауляйтера окупованого Криму, у 2020 році керував корпорацією розвитку в окупованому Криму.Коли почалася повномасштабна війна, росіяни призначили його радником російського гауляйтера на окупованій частині Запорізької області, а потім дали крісло сенатора в верхній палаті російського парламенту.

"Це стало можливим завдяки спільній роботі уряду, Мінʼюсту, ФДМУ, правоохоронних органів та судової ланки. Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів", – заявив Коваль.

Він додав, що кошти ворогів України будуть спрямовані на відновлення інфраструктури.