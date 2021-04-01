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Глава НБУ задекларировал 27 млн грн дохода. Имеет счет в швейцарском банке

01.04.2021, 15:27
Глава НБУ задекларировал 27 млн грн дохода. Имеет счет в швейцарском банке - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко задекларировал 27 млн грн дохода за 2020 год. Данные приведены в едином госреестре деклараций.

Большую часть дохода – 19 млн грн – составила его зарплата в Укргазбанке. Еще 2,4 млн грн – зарплата в НБУ.

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На счетах в Укргазбанке Шевченко хранит 647 000 грн и 166 000 евро. Имеет наличных средств в размере $256 600 и 10 000 евро.

Глава НБУ владеет автомобилем Peugeot Partner 2016 года выпуска, квадроциклом Outlander 2018 года выпуска, тремя парами часов Rolex и имеет право пользоваться катером Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Супруга Кирилла Шевченко – Юлия Шевченко – получила 20 800 грн заработной платы в страховой компании "Универсальный полис". Имеет $27 000, 25 000 евро и 120 000 грн наличными. Юлия Шевченко внесла в декларацию драгоценности, две меховые шубы, семь наручных часов марок Audemar Piguet, Rolex, Chopard и Breguet.

Также имеет земельный участок в аннексированном Крыму площадью 1,2 га.

Совместно супруги Шевченко получили 3,4 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в BofA Merrill Lunch, 1,22 млн грн процентов в Banque Lombard Odier (Швейцария), 187 000 грн страховых выплат, 163 000 грн выплат по облигациям в Ощадбанке.

На совместном с супругой счете в Banque Lombard Odier Кирилл Шевченко держит $3,2 млн и 6 600 евро.

Юлия и Кирилл Шевченко владеют квартирой в Киеве площадью 304 кв. м, пользуются квартирой в столице площадью 72 кв.м., загородным домом в Киевской области площадью 208 кв. м и двумя земельными участками (25 га и 308 кв.м).

Совместно пользуются двумя автомобилями: Mercedes-Benz 2012 года выпуска и Land Rover 2013 года выпуска.

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Роман Брыль
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