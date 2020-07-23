Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах - НВ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах. В результате, он добавил информацию о счете в швейцарском банке, а также наличие дорогих часов, пишет НВ Бизнес.

В разделе "ценной движимое имущество" Шевченко, кроме телевизора, еще указал:

1. Три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии;

2. Три единицы наручных часов BREGUET - принадлежащие самому Кириллу Шевченко;

3. В собственности жены также добавили - наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co. Три набора гарнитура из сережек, кольца из драгоценного металла VAN CLEFF, такой же набор Stephen Webster и Crivelli. Кольцо и два набора сережек Crivelli. Сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi. Также указаны без названия марки один браслет и кольцо.

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В разделе "ценное движимое имущество - транспортные средства" Шевченко, как свою собственность, указал квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R.

В разделе "ценные бумаги" добавлена информация об общей собственности семьи Шевченко 400 облигациях Ощадбанка. Номинальная стоимость одной облигации 23 686,2 грн, таким образом, эти ценные бумаги обошлись семье в 9 474 480 грн. Там же добавлено, что в 2019 году семья Шевченко получила по этим облигациям 682 496 грн.

В разделе "нематериальный активы" добавлена информация об авторском праве на объект "Статья Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

В разделе "доходы, в том числе подарки", кроме выплаты по облигациям Ощадбанка, добавлена информация о том, что семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD в размере 1 305 350 грн и австрийской страховой компании UNIQA Austria — 11 199 грн.

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В разделе "денежные активы" появилась информация о том, что семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD $3 017 396 (83,8 млн грн в пересчете на сегодняшний курс гривни 27,79 грн/$). Также в этом же банке на счету у них есть 9 741 евро и $68 783 в глобальном климатическом фонде Ломбард Одиер. А на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96 038 евро.

Кроме того, Шевченко указал, что у него есть наличка: $20 000, 105 000 грн, 10 000 евро и у его жены - 15 000 евро, $27 000, 120 000 грн.

В разделе "финансовые обязательства" появилась информация о том, что Шевченко должен 236 979 грн налогов.

В предыдущей версии декларации Шевченко наиболее внушительными цифрами было 14,5 млн грн зарплаты на должности председателя правления Укргазбанка и доход 13 316 940 грн от продажи недвижимости.

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Юрий Тарасовский

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