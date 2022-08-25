Глава Слуги народа о налоговой реформе "10-10-10": Сначала пусть поддержит Кабмин

Лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Верховная Рада будет рассматривать налоговую реформу "10-10-10", только если ее поддержит Кабинет министров.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Эта реформа должна появиться в парламенте как правительственный законопроект", – написала Шуляк в Facebook в четверг.

Лидер Слуги народа выдвинула несколько требований к этой налоговой реформе:

→ она должна содержать точные расчеты и исчерпывающие обоснования изменений;

→ она должна быть поддержана Минфином и содержать соответствующие коррекции в бюджетной политике;

→ ее должны одобрить все члены Экономического штаба при Минэкономики (а некоторые уже высказались против).

"Мы не сможем себе позволить ошибок планирования, которые приведут к дыркам в бюджете и провисанию целых секторов. Если тщательные просчеты и прочный научный фундамент реформы будут обеспечены, а законопроекты будут выписаны качественно и учитывать все необходимые изменения, я не сомневаюсь, что <. .> парламент на своем пленарном заседании быстро примет решение о системной налоговой реформе", — заявила она.

16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.