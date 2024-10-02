Глава USAID третий раз с начала войны в Украине: привезла новый пакет помощи на $1 млрд
Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в среду, 2 октября, в третий раз с начала полномасштабного вторжения прибыла с визитом в Киев.
Во время визита Пауэр объявила о новом пакете помощи более чем на $1 млрд.
Речь идет о запуске USAID пятилетнего проекта Rehab4U стоимостью $13 млн для реабилитации украинцев после войны, дополнительно $237 млн будут выделены на гуманитарную помощь, а также $825 млн – для энергосистемы Украины, сообщает Укринформ.
С начала вторжения России USAID предоставило украинцам $32,5 млрд гуманитарной помощи и помощи в целях развития.
По словам Пауэр, более 250 000 человек в Украине нуждаются в реабилитационной поддержке. Поэтому USAID решило запустить новую программу реабилитации, которая поможет украинцам восстановиться после ранений.
Администратор Агентства также объявила об обязательстве предоставить $825 млн для энергетической системы Украины этой зимой, поскольку российский диктатор Владимир Путин снова готов использовать холод как оружие.
"Это вдвое больше, чем мы инвестировали прошлой зимой. Эти ресурсы позволили нам поддержать тех, кто ремонтирует и защищает критическую инфраструктуру", – отметила Пауэр.
Кроме того, она объявила о дополнительном гуманитарном финансировании через USAID. Эти средства помогут предоставить украинцам жизненно необходимые вещи, такие как продукты, термоодеяла и зимняя одежда.
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- В сентябре Конфедерация финской промышленности приступила к сбору пожертвований на энергетическое оборудование и технику для Украины.