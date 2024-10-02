Глава USAID втретє з початку війни в Україні: привезла новий пакет допомоги на $1 млрд

Агентство США з міжнародного розвитку запускає проєкт з реабілітації українців, виділяє гроші на підтримку енергетики й гумдопомогу

Посолка США в Україні Бріджит Брінк та адміністраторка USAID Саманта Павер (фото - посольство США у Києві)

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер у середу, 2 жовтня, втретє від початку повномасштабного вторгнення прибула з візитом до Києва.

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Під час візиту Павер оголосила про новий пакет допомоги на понад $1 млрд.

Йдеться про запуск USAID п'ятирічного проєкту Rehab4U вартістю $13 млн для реабілітації українців після війни, додатково $237 млн будуть виділені на гуманітарну допомогу, а також $825 млн – для енергосистеми України, повідомляє Укрінформ.

Від початку вторгнення Росії USAID надало українцям $32,5 млрд гуманітарної допомоги та допомоги в цілях розвитку.

За словами Павер, понад 250 000 людей в Україні потребують реабілітаційної підтримки. Тому USAID вирішило запустити нову програму реабілітації, яка допоможе українцям відновитися після поранень.

Адміністраторка Агентства також оголосила про зобовʼязання надати $825 млн для енергетичної системи України цієї зими, оскільки російський диктатор Володимир Путін знову готовий використовувати холод, як зброю.

"Це вдвічі більше, ніж ми інвестували минулої зими. Ці ресурси дозволили нам підтримати тих, хто ремонтує і захищає критичну інфраструктуру", – зазначила Павер.

Крім того, вона оголосила про додаткове гуманітарне фінансування через USAID. Ці кошти допоможуть надати українцям життєво необхідні речі, як-от продукти, термоковдри та зимовий одяг.