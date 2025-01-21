Глобальный рейтинг брендов: самый дорогой оценили в $574 млрд

За последние годы больше всего вырос в цене бренд TikTok

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Apple снова стал самым дорогим брендом в мире с оценкой в $574 млрд, согласно данным ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500.

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Четыре из пяти самых дорогих брендов в мире — это технологические бренды, помимо Apple, это – Microsoft ($461,1 млрд), Google ($413 млрд) и Amazon ($356,4 млрд).

Авторы исследования, консалтинговая компания Brand Finance, также проанализировали, какие бренды больше всего выросли в стоимости с 2020 года. Десятка лидеров выглядит так:

TikTok/Douyin: с $59 млрд (в 2022 году) до $105,8 млрд DraftKings: с $18 млн до $5,1 млрд FanDuel: с $56 млн до $7 млрд NVIDIA: с $4,7 млрд до $87,9 млрд AMD: с $1,4 млрд до $11 млрд Pinduoduo: с $2,5 млрд до $13 млрд BYD: с $3,1 млрд до $14 млрд Apple: с $140,5 млрд до $574,5 млрд TSMC: с $8,6 млрд до $34,2 млрд Microsoft: с $117,1 млрд до $461,1 млрд

"Наш анализ того, какие бренды выросли больше всего с 2020 года, показывает, что у технологических компаний нет монополии на устойчивый рост брендов. Это также подтверждает еще одну глобальную тенденцию: китайские бренды, такие как TikTok, Pinduoduo и BYD, лидируют, создавая ценность и бросая вызов устоявшимся лидерам брендов", — прокомментировал Дэвид Хей, основатель и генеральный директор Brand Finance.