Глобальний рейтинг брендів: найдорожчий оцінили у $574 млрд

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Apple знову став найдорожчим брендом у світі з оцінкою в $574 млрд, згідно з даними щорічного рейтингу Brand Finance Global 500.

Чотири з п'яти найдорожчих брендів у світі – це технологічні бренди, окрім Apple, це – Microsoft ($461,1 млрд), Google ($413 млрд) та Amazon ($356,4 млрд).

Автори дослідження, консалтингова компанія Brand Finance, також проаналізували, які бренди найбільше зросли у ціні з 2020 року. Десятка лідерів виглядає так:

TikTok/Douyin: з $59 млрд (2022 року) до $105,8 млрд DraftKings: з $18 млн до $5,1 млрд FanDuel: з $56 млн до $7 млрд NVIDIA: з $4,7 млрд до $87,9 млрд AMD: з $1,4 млрд до $11 млрд Pinduoduo: з $2,5 млрд до $13 млрд BYD: з $3,1 млрд до $14 млрд Apple: із $140,5 млрд до $574,5 млрд TSMC: з $8,6 млрд до $34,2 млрд Microsoft: із $117,1 млрд до $461,1 млрд

"Наш аналіз того, які бренди зросли найбільше з 2020 року, показує, що технологічні компанії не мають монополії на стійке зростання брендів. Це також підтверджує ще одну глобальну тенденцію: китайські бренди, такі як TikTok, Pinduoduo і BYD, лідирують, створюючи цінність і кидаючи виклик усталеним лідерам брендів", – прокоментував Девід Гей, засновник і генеральний директор Brand Finance.