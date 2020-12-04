Глобальный долг вырастет на 14% в 2020 году. Но кризиса не будет – S&P

Глобальный долг вырастет на 14% и достигнет $200 трлн к концу 2020 года (265% годового объема мировой экономики). Такие прогнозы озвучили в финансовой компании S&P Global, сообщает Reuters.

Причиной роста показателя стала рецессия, вызванная пандемией и дополнительными заимствованиями, к которым пришлось прибегать правительствам, компаниям и домохозяйствам. Рост долга не должен привести к кризису, отмечают в S&P.

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"Глобальный долг к ВВП имеет тенденцию к росту на протяжении многих лет. Пандемия просто усугубила рост", – говорится в отчете S&P.

Условием избежания кризиса являются восстановление экономики, широкое распространение вакцины от COVID-19, сохранение низких процентных ставок и умеренное поведения в отношении займов.

В S&P прогнозируют, что к 2023 году глобальный долг может сократиться до 256% благодаря восстановлению экономики .

"Мы ожидаем, что рост долга корпораций, правительств и домашних хозяйств замедлится, как это обычно происходит после рецессии", – добавили в S&P.

18 ноября Институт международных финансов спрогнозировал, что в 2020 году глобальный долг достигнет рекордных $277 трлн.

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Александр Мясищев

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