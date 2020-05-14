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300 законодателей по всему миру призвали МВФ и ВБ списать долги беднейших стран

300 законодателей по всему миру призвали МВФ и ВБ списать долги беднейших стран
14.05.2020, 15:46

По мнению законодателей, списание долгов предотвратит глобальный экономический спад

Более 300 законодателей со всего мира 13 мая призвали Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада. Об этом сообщает Reuters

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Инициативу возглавил бывший кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс. Он заявил, что бедным странам нужен каждый цент, чтобы заботиться о своем народе, вместо того чтобы обслуживать "непосильные долги" перед крупными международными финансовыми организациями.

Списание долгов таким странам - это "самое меньшее, что Всемирный банк, МВФ и другие международные финансовые институты должны сделать для предотвращения невообразимого роста бедности, голода и болезней, которые угрожают сотням миллионов людей", считает Сандерс.

Законодатели приветствовали решение МВФ о покрытии платежей по обслуживанию долга 25 беднейших стран в течение шести месяцев. При этом заявили, что необходимы дальнейшие действия.

Законодатели считают, что, если долги не будут списаны, то беднейшие страны не смогут определить приоритетность расходов, необходимых для борьбы с вирусом. А это может привести к дальнейшим сбоям в глобальных цепочках поставок и на финансовых рынках.

В письме также призывают президента МВФ Кристалину Георгиеву и президента ВБ Дэвида Малпаса поддержать выпуск новых специальных прав заимствования (SDR - валюта МВФ) на $1 трлн.

Всемирный банк заявил, что будет искать способы расширить поддержку беднейшим странам, но предупредил, что отказ от выплат по долгам может повредить его кредитному рейтингу и подорвать способность предоставлять дешевое финансирование членам.

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Анна Андреева
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МВФ Всемирный банк беднейшие страны
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