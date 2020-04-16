Страны G20 ввели мораторий на взыскание долгов с беднейших стран

Министры финансов и главы центральных банков стран Большой двадцатки (G20) 15 апреля договорились временно прекратить взыскание долгов с беднейших стран мира. Об этом пишет DW.
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"Мы поддерживаем временное приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран", - говорится в заключительном коммюнике по итогам их виртуальной встречи.
Решение приостановить выплаты как основного долга, так процентов распространяется на все страны Международной ассоциации развития (IDA), которые являются должниками Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Кроме того, мораторий касается всех стран, которые определены ОНН как наименее развитые, и у которых есть долги перед МВФ и ВБ, отмечает Reuters.
G20 надеется также, что к инициативе присоединятся и частные кредиторы.
13 апреля МВФ решил освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира. По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, гранты предоставят бедным и наиболее уязвимым странам-членам МВФ для выплат по их долгам перед фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев.
В МВФ надеются, что решение поможет этим странам направить больше средств на медицину и другие сферы, вовлечены в борьбу с вызванной новым коронавируса болезнью COVID-19 и ее последствиями.