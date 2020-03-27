Страны G20 выделят для поддержки мировой экономики $5 трлн

26 марта лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте G20 по итогам встречи.

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что предпринимаются срочные меры для поддержки экономики, защиты работников, предприятий, особенно микро-, малых и средних в наиболее пострадавших секторах, а также меры социальной защите наиболее уязвимых.

В G20 также заявляют, что совместно с Всемирной организацией здравоохранения, МВФ, Всемирным банком, ООН и другими международными организации намерены сделать все возможное для преодоления пандемии. Среди приоритетов защита жизни, рабочих мест и доходов людей, сохранение финансовой стабильности, оживление и укрепление экономического роста, минимизация сбоев в торговле и глобальных цепочках поставок, а также помощь всем нуждающимся странам.

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