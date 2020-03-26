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Сенат США одобрил пакет помощи для экономики на $2 трлн

Сенат США одобрил пакет помощи для экономики на $2 трлн
26.03.2020, 09:20

Пакет должен пройти через Палату представителей и получить одобрение президента США

Сенат США единогласно одобрил пакет экстренной помощи американской экономике от последствий эпидемии коронавируса, сообщает DW.

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Объем денежных вливаний в экономику составит $2 трлн.

В пакет, среди прочего, включена выплата пособий по безработице, обширная кредитная программа для поддержки бизнеса и увеличение финансирования больниц.

Пакет должен пройти через Палату представителей и получить одобрение президента США Дональда Трампа. Он уже заявил, что готов немедленно его подписать.

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  • Ранее информация о том, что республиканцы и демократы согласовали пакет вызвала 24 марта беспрецедентный рост индекса Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  • 25 марта Федеральное собрание Германии приняло антикризисные пакеты по поддержке бизнеса и граждан во время пандемии коронавируса на 750 млрд евро.
Тарасовский Юрий
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сенат сша борьба с коронавирусом
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