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Годовая инфляция в зоне евро ускорилась до 4,1% в октябре

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 14:36
Годовая инфляция в зоне евро ускорилась до 4,1% в октябре - Фото
Фото: depositphotos.com

Уровень годовой инфляции в еврозоне достиг 4,1% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре, а в ЕС – 4,4% против 3,6%.

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Согласно данным статистического бюро ЕС Евростата, причиной повышения уровня инфляции послужил рост цен на энергоносители (+2,21%) и услуги (+0,86%).

Также отмечается повышение стоимости промышленных товаров (0,55%), продуктов питания, алкоголя и табака (0,43%).

Годовая инфляция в зоне евро ускорилась до 4,1% в октябре

В октябре самая большая инфляция зафиксирована у Литвы (8,2%), Эстонии (6,8%), Венгрии (6,6%), Румынии (6,5%), Польши (6,4%) и Латвии (6%).

Годовая инфляция в зоне евро ускорилась до 4,1% в октябре

В то же время другие страны зафиксировали умеренный рост инфляции.

  • Согласно прогнозам Еврокомиссии инфляция в зоне евро на 2021 год должна была составить 1,1%, для ЕС – 1,3%.

  • На 10 апреля 2020 года в обороте в зоне евро находилось более 1,3 трлн евро наличности. Это на 41,2 млрд евро больше, чем в начале марта, когда в ЕС начали массово вводить карантинные меры. Такой рекордный прирост наличных евро не фиксировался со времен финансового кризиса 2008 года. Тогда за месяц оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

  • В августе 2021 года годовая инфляция в странах еврозоны достигла 3% – максимума с сентября 2008 года.

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Анна Лыса-Кузмич
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