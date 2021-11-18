Годовая инфляция в зоне евро ускорилась до 4,1% в октябре

Уровень годовой инфляции в еврозоне достиг 4,1% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре, а в ЕС – 4,4% против 3,6%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным статистического бюро ЕС Евростата, причиной повышения уровня инфляции послужил рост цен на энергоносители (+2,21%) и услуги (+0,86%).

Также отмечается повышение стоимости промышленных товаров (0,55%), продуктов питания, алкоголя и табака (0,43%).

В октябре самая большая инфляция зафиксирована у Литвы (8,2%), Эстонии (6,8%), Венгрии (6,6%), Румынии (6,5%), Польши (6,4%) и Латвии (6%).

В то же время другие страны зафиксировали умеренный рост инфляции.

Согласно прогнозам Еврокомиссии инфляция в зоне евро на 2021 год должна была составить 1,1%, для ЕС – 1,3%.

На 10 апреля 2020 года в обороте в зоне евро находилось более 1,3 трлн евро наличности. Это на 41,2 млрд евро больше, чем в начале марта, когда в ЕС начали массово вводить карантинные меры. Такой рекордный прирост наличных евро не фиксировался со времен финансового кризиса 2008 года. Тогда за месяц оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

В августе 2021 года годовая инфляция в странах еврозоны достигла 3% – максимума с сентября 2008 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.