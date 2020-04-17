В Европе рекордно вырос объем наличных в обороте

На 10 апреля в обороте в зоне евро находилось более 1,3 трлн евро наличности. Это на 41,2 млрд евро больше, чем в начале марта, когда в ЕС начали массово вводить карантинные меры. Об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банка (ЕБЦ).

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Такой рекордный прирост наличных евро не фиксировался со времен финансового кризиса 2008 года. Тогда за месяц оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

Рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег, формируя запасы на "черный" день, считают власти ЕС.

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По данным НБУ, за первые три месяца 2020 года наличные деньги в обороте сократились на 800 млн грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года. На 1 апреля в наличном обороте Украины находилось 2,8 млрд штук банкнот и 13,4 млрд штук монет.

Ранее НБУ предложил перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и других соцвыплат в безналичную форму для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С этой инициативой регулятор обратился к Кабмину и местным властям. Также Нацбанк заявлял, что будет обеззараживать гривневые банкноты по новой процедуре.