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29.03.2019, 12:01

Goldman Sachs попал на крупный штраф в Великобритании

Goldman Sachs попал на крупный штраф в Великобритании

FCA оштрафовала Goldman Sachs International на $44,7 млн за нарушения в отчетности

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало американский инвестиционный банк Goldman Sachs International (GSI) на 34,3 млн фунтов стерлингов ($44,7млн) за нарушения в отчетности. Об этом сообщает пресс-служба FCA.

Как говорится в сообщении, Goldman Sachs нарушала требования FCA о точной и полной отчетности о транзакциях в течение почти десяти лет - с ноября 2007 года по март 2017 года.

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GSI не обеспечила предоставление полной, точной и своевременной информации о приблизительно в 213,6 млн отчетных транзакциях. Компания также ошибочно сообщила о 6,6 млн транзакций в FCA, которые фактически не подлежали отчетности. В общей сложности за девять с половиной лет GSI допустила 220,2 млн ошибок в своих отчетах о транзакциях, нарушив правила FCA.

GSI согласилась сотрудничать FCA, поэтому получила право на скидку 30% от общего штрафа. Без этой скидки компании пришлось бы заплатить штраф в размере 49 млн фунтов стерлингов ($63,9 млн).

Ранее сообщалось, что компания Apple совместно с американским инвестбанком Goldman Sachs планирует выпускать кредитные картыОфициально карты станут доступны уже в этом году.

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Теги: штраф, Goldman Sachs, FCA, ошибки в отчетности
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