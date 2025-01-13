Goldman Sachs прогнозирует рост курса доллара: причины

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Американский банк Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы по доллару США, ожидая его роста на 5% в течение года. Как отмечено в отчете банка, это связано с устойчивым экономическим ростом в США и планируемым введением новых тарифов, которые могут замедлить смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом информирует Bloomberg.

"Мы ожидаем, что доллар вырастет примерно на 5% в течение следующего года благодаря реализации новых тарифов и продлению экономического доминирования США", – написали в отчете стратеги банка.

Они также подчеркнули, что до сих пор считают, что риски остаются в пользу дальнейшего укрепления доллара.

Прогноз для евро, фунта и других валют

Goldman Sachs ожидает, что курс евро упадет ниже паритета до 0,97 доллара в течение шести месяцев. В последний раз такой уровень был зафиксирован в 2022 году, когда энергетический кризис в Европе вызвал экономический спад. Ранее банк прогнозировал курс евро на уровне 1,05 доллара.

Прогноз для фунта также пересмотрен: ожидается снижение до 1,22 доллара в течение полугода (ранее прогнозировали 1,32 доллара). Австралийский доллар, по оценкам банка, может упасть до 0,62 доллара в течение трех месяцев (ранее прогнозировали 0,66 доллара).

Причины и перспективы укрепления доллара

Одним из ключевых факторов усиления позиций доллара стал последовательный рост экономики США, а также сильный рынок труда, подтвержденный последним отчетом о занятости. Это подкрепляет оптимизм инвесторов по поводу дальнейшего роста американской валюты. Согласно данным Bloomberg, долларовый индекс вырос более чем на 8% с сентября 2024 года.

"Хотя мы признаем, что участники валютного рынка уже учитывают возможные изменения тарифной политики, мы убеждены, что у доллара будет дальнейший рост", — подчеркивают стратеги Goldman Sachs.

Доллар продолжает демонстрировать преобладание на рынках Азии. В частности, валюты Индонезии и Филиппин обесценились на 0,5% по отношению к доллару, а индийская рупия достигла рекордного минимума. Китайский юань остается на слабом уровне, несмотря на усилия Пекина поддержать курс.