Goldman Sachs прогнозує зростання курсу долара: причини

Фото: EPA

Американський банк Goldman Sachs переглянув свої прогнози щодо долара США, очікуючи його зростання на 5% протягом року. Як зазначено у звіті банку, це пов’язано зі стійким економічним зростанням у США та запланованим введенням нових тарифів, що можуть уповільнити пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС). Про це інформує Bloomberg.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Ми очікуємо, що долар зросте приблизно на 5% упродовж наступного року завдяки реалізації нових тарифів та продовженню економічного домінування США", — написали у звіті стратеги банку.

Вони також підкреслили, що досі вважають, що ризики залишаються на користь подальшого зміцнення долара.

Прогноз для євро, фунта та інших валют

Goldman Sachs очікує, що курс євро впаде нижче паритету до 0,97 долара протягом шести місяців. Востаннє такий рівень був зафіксований у 2022 році, коли енергетична криза в Європі викликала економічний спад. Раніше банк прогнозував курс євро на рівні 1,05 долара.

Прогноз для фунта також переглянуто: очікується зниження до 1,22 долара протягом пів року (раніше прогнозували 1,32 долара). Австралійський долар, за оцінками банку, може впасти до 0,62 долара упродовж трьох місяців (раніше прогнозували 0,66 долара).

Причини та перспективи зміцнення долара

Одним із ключових факторів посилення позицій долара стало послідовне зростання економіки США, а також сильний ринок праці, підтверджений останнім звітом про зайнятість. Це підкріплює оптимізм інвесторів щодо подальшого зростання американської валюти. Згідно з даними Bloomberg, доларовий індекс зріс більш ніж на 8% із вересня 2024 року.

"Хоча ми визнаємо, що учасники валютного ринку вже враховують можливі зміни тарифної політики, ми переконані, що долар матиме подальше зростання", — наголошують стратеги Goldman Sachs.

Долар продовжує демонструвати домінування на ринках Азії. Зокрема, валюти Індонезії та Філіппін знецінилися на 0,5% відносно долара, а індійська рупія досягла рекордного мінімуму. Китайський юань також залишається на слабкому рівні, незважаючи на зусилля Пекіна підтримати курс.