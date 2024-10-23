Перемога Трампа може обвалити євро на 10% – прогноз Goldman Sachs

Goldman Sachs прогнозує можливе падіння євро на 10% у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США

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Євро може впасти на 10% якщо Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки у разі перемоги на виборах. Такі прогнози надають аналітики Goldman Sachs, інформує Reuters.

Радикальні економічні плани Трампа можуть суттєво вплинути на Європу, важливого торгівельного партнера як США, так і Китаю.

Goldman Sachs зазначає, що у разі перемоги республіканців на виборах президента та в Конгресі це може спричинити підвищення тарифів та скорочення податків, що сприятиме стимулюванню економіки.

За словами аналітика Майкла Кахілла, введення 10% мита на всі імпортні товари США та 20% збору на продукцію з Китаю у поєднанні з податковими скороченнями може призвести до різкого зростання курсу долара та падіння євро на 8-10%. Наразі курс євро становить $1.083, востаннє нижче паритету він опускався у листопаді 2022 року.

Ці заходи, ймовірно, збільшать інфляцію, що спричинить значне підвищення відсоткових ставок у США порівняно з Європою, що, своєю чергою, підвищить привабливість долара.