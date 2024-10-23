Победа Трампа может обвалить евро на 10% – прогноз Goldman Sachs

Goldman Sachs прогнозирует возможное падение евро на 10% в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США

Фото: EPA

Евро может упасть на 10%, если Дональд Трамп введет широкомасштабные тарифы и сократит внутренние налоги в случае победы на выборах. Такие прогнозы дают аналитики Goldman Sachs, информирует Reuters.

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Радикальные экономические планы Трампа могут оказать существенное влияние на Европу, важного торгового партнера как США, так и Китая.

Goldman Sachs отмечает, что в случае победы республиканцев на выборах президента и Конгресса это может привести к повышению тарифов и сокращению налогов, что будет способствовать стимулированию экономики.

По словам аналитика Майкла Кахиллы, введение 10% пошлины на все импортные товары США и 20% сбора на продукцию из Китая в сочетании с налоговыми сокращениями может привести к резкому росту курса доллара и падению евро на 8-10%. Сейчас курс евро составляет $1.083, последний раз ниже паритета он опускался в ноябре 2022 года.

Эти меры, вероятно, увеличат инфляцию, что приведет к значительному повышению процентных ставок в США по сравнению с Европой, что в свою очередь повысит привлекательность доллара.