Жду в Лондоне: Гонтарева прокомментировала вызов ГПУ на допрос

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не приедет в Украину на назначенный 12 августа допрос по уголовному делу беглого бизнесмена Сергея Курченко, сообщает издание The Page.
"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им (ГПУ - Ред.) сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", - сказала она, добавив, что повестку на допрос еще не получила.
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