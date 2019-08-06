Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Эскалация в Донбассе. Зеленский созывает встречу президентов

Жду в Лондоне: Гонтарева прокомментировала вызов ГПУ на допрос

Жду в Лондоне: Гонтарева прокомментировала вызов ГПУ на допрос
06.08.2019, 18:21

Экс-глава НБУ отказалась прилетать в Украину и идти на допрос в Генеральную прокуратуру

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не приедет в Украину на назначенный 12 августа допрос по уголовному делу беглого бизнесмена Сергея Курченко, сообщает издание The Page.

"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им (ГПУ - Ред.) сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", - сказала она, добавив, что повестку на допрос еще не получила.

  • Сегодня, 6 августа, ГПУ во второй раз опубликовало на своем сайте повестку для экс-главы НБУ по делу Курченко. До этого генпрокуратура вызывала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемой 22 апреля. Тогда она отказалась прилетать в Украину на допрос, заявив, что готова встретиться со следователями в Лондоне. Генпрокурор Юрий Луценко 28 марта рапортовал о завершении расследования "дела Курченко", которому инкриминируют хищение 18,1 млрд грн.

Читайте также: Гонтарева: Коломойский следит за мной даже в Лондоне

Напишите нам
Комментарии
Последние новости
 