Google выплатит Ирландии $245 млн налогов "задним числом"
Google Ireland ("дочка" Alphabet Inc.) выплатит правительству Ирландии 218 млн евро ($245 млн) налога на прибыль задним числом. Об этом стало известно из финансового отчета компании, сообщает Bloomberg.
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"Компания согласовала некоторые налоговые вопросы, относящиеся к предыдущим годам", — сказано в финансовых документах.
Отмечается, что информация об этом появилась в финансовом отчете за прошлый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, но компания заявила, что соглашение было достигнуто "после окончания года", то есть, задним числом.
В отчете также сказано, что Google "отслеживает изменения в глобальной налоговой реформе, которая потенциально может привести к увеличению ставки корпоративного налога в будущем".
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