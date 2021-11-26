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Google выплатит Ирландии $245 млн налогов "задним числом"

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 10:51
Google выплатит Ирландии $245 млн налогов
Фото: depositphotos.com

Google Ireland ("дочка" Alphabet Inc.) выплатит правительству Ирландии 218 млн евро ($245 млн) налога на прибыль задним числом. Об этом стало известно из финансового отчета компании, сообщает Bloomberg.

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"Компания согласовала некоторые налоговые вопросы, относящиеся к предыдущим годам", — сказано в финансовых документах.

Отмечается, что информация об этом появилась в финансовом отчете за прошлый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, но компания заявила, что соглашение было достигнуто "после окончания года", то есть, задним числом.

В отчете также сказано, что Google "отслеживает изменения в глобальной налоговой реформе, которая потенциально может привести к увеличению ставки корпоративного налога в будущем".

  • Ирландия ранее стала базой европейских операций для крупнейших международных компаний, включая Google, Apple Inc. и Facebook. Все это благодаря низкой ставке корпоративного налога.
  • 1 ноября G20 утвердила масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%.
  • Украинские власти пытаются убедить Google открыть представительство в Украине.

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Юрий Тарасовский
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налог на прибыль Alphabet Inc. Google
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