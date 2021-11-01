Лидеры G20 утвердили глобальный налог для корпораций

Лидеры крупнейших экономик мира G20 утвердили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%. Об этом пишет Reuters.

Страны G20 поддержали предложение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Ставка в 15%, по мнению участников G20, построит более стабильную систему налогообложения.

Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым правилам, чтобы они смогли вступить в силу в 2023 году.

В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать $150 млрд средств по всему миру, а также приведет к перераспределению более $125 млрд доходов 100 крупнейших международных корпораций. Компании обяжут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы. Корпоративный налог будет применяться к компаниям с выручкой больше 750 млн евро.Соглашение может лишить техногигантов, таких как Google Apple , Facebook и других, возможности уклоняться от налогов через низконалоговые юрисдикции.

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Наталия Софиенко

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