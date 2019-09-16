Госбюджет не будут планировать на год - Гончарук

2019 год будет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабинета министров.

Он отметил, что стратегия правительства в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. "Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-х годовой декларации", - сказал Гончарук.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов добавил, что до сих пор макроэкономический прогноз разрабатывался Минэкономики один раз в год. "Но мы должны постоянно прогнозировать развитие экономики системно. В следующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попытаемся построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу", - сказал Милованов.