UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госбюро расследований передало АРМА имущества на 9 млрд грн с начала года

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 11:27
Госбюро расследований передало АРМА имущества на 9 млрд грн с начала года - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Государственного бюро расследований (ГБР) передало в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) имущества на 8,92 млрд грн за 10 месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.   

После завершения расследований и оценки стоимость имущества может значительно возрасти, добавляют в бюро. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Среди переданного: 180 транспортных средств, 47 единиц сельскохозяйственной техники, 291 объект недвижимого имущества, 11 морских судов, другое имущество. 

Работники ГБР во время расследования уголовных производств с начала года обнаружили доли в уставных капиталах почти на 820 млн грн, более 7,8 млн грн наличных средств и другие ценности. 

Собственность фигурантов уголовных производств, расследующая ГБР, в том числе российских структур, уже приносит доход государству. Доход, полученный от управления переданным имуществом, превысил 28,8 млн грн. 

В целом стоимость переданного ГБР в 2022 году в АРМА имущества почти в восемь раз превышает стоимость имущества, переданного за аналогичный период прошлого года. 

Госбюро расследований передало АРМА имущества на 9 млрд грн с начала года

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
арест имущества санкции против россии гбр АРМА
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 