Госбюро расследований передало АРМА имущества на 9 млрд грн с начала года

Государственного бюро расследований (ГБР) передало в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) имущества на 8,92 млрд грн за 10 месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

После завершения расследований и оценки стоимость имущества может значительно возрасти, добавляют в бюро.

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Среди переданного: 180 транспортных средств, 47 единиц сельскохозяйственной техники, 291 объект недвижимого имущества, 11 морских судов, другое имущество.

Работники ГБР во время расследования уголовных производств с начала года обнаружили доли в уставных капиталах почти на 820 млн грн, более 7,8 млн грн наличных средств и другие ценности.

Собственность фигурантов уголовных производств, расследующая ГБР, в том числе российских структур, уже приносит доход государству. Доход, полученный от управления переданным имуществом, превысил 28,8 млн грн.

В целом стоимость переданного ГБР в 2022 году в АРМА имущества почти в восемь раз превышает стоимость имущества, переданного за аналогичный период прошлого года.

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Роман Бриль

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