Госдолг Украины увеличился на 20 млрд грн в апреле – Минфин

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 2,53 трлн грн ($91,3 млрд) по состоянию на конец апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 20 млрд грн и на $1,16 млрд. При этом, государственный долг увеличился на 23,27 млрд грн ($1,23), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн ($70 млн).

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Увеличение государственного долга произошло, в основном, в результате размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций была установлена ​​на уровне 6,875%.

Государственный долг по состоянию на конец апреля составил 2,25 трлн грн ($81,37 млрд), из которых 44,6% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,4% – государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.

В течение апреля 2021 года Минфин провел 20 аукционов по размещению ОВГЗ на 14,4 млрд грн для финансирования государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга в январе-апреле 2021 составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию – 45,7 млрд грн.

В марте суммарный государственный и гарантированный государством долг к концу марта составлял 2,514 трлн грн ($90,17 млрд). Как сообщил проект "Цена государства" центра социально-экономических исследований CASE Украина за 2020 год государственный долг из расчета на каждого украинца вырос на 13 100 грн до 60 990 грн.

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Роман Брыль

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