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Госдолг Украины увеличился на 20 млрд грн в апреле – Минфин

26.05.2021, 15:12
Госдолг Украины увеличился на 20 млрд грн в апреле – Минфин - Фото
Фото: depositphotos.com

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 2,53 трлн грн ($91,3 млрд) по состоянию на конец апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов. 

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 20 млрд грн и на $1,16 млрд. При этом, государственный долг увеличился на 23,27 млрд грн ($1,23), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн ($70 млн).

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Увеличение государственного долга произошло, в основном, в результате размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций была установлена ​​на уровне 6,875%.

Государственный долг по состоянию на конец апреля составил 2,25 трлн грн ($81,37 млрд), из которых 44,6% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,4% – государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.

В течение апреля 2021 года Минфин провел 20 аукционов по размещению ОВГЗ на 14,4 млрд грн для финансирования государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга в январе-апреле 2021 составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию – 45,7 млрд грн.

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Роман Брыль
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министерство финансов госдолг ОВГЗ
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