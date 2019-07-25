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СБУ задержала российский танкер за блокаду украинских кораблей
25.07.2019, 14:36

Госдолг Украины в июне вырос на $1,96 млрд

Госдолг Украины в июне вырос на $1,96 млрд

Государственный долг Украины на конец июня превысил $80 млрд

На конец июня объем государственного и гарантированного государственного долга Украины вырос в долларовом эквиваленте на 2,5% или на $1,96 млрд (18,36 млрд грн), сообщается на сайте Министерства финансов.

Общий размер госдолга на 30 июня 2019 года составлял 2,102 трлн грн или $80,35 млрд.

Прямой внешний долг составлял 1,04988 трлн грн (49,94% от общей суммы) или $40,12 млрд. Внутренний - 782,42 млрд грн (37,22%) или $29,9 млрд.

Гарантированный государством долг на конец июня составил 270,11 млрд грн или $10,32 млрд - 12,85% от общей суммы.

Напомним, в мае госдолг Украины снизился на $1,4 млрд.

По словам главы Министерства финансов Оксаны Маркаровой, в 2019 году Украина должна выплатить по долгам 418 млрд грн (около $16 млрд).

В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.

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Теги: госдолг, Минфин, госдолг украины
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