Госдолг в сентябре вырос на $1 млрд

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 трлн грн или $82,95 млрд. Об этом сообщается в материалах Министерства финансов.

По данным Минфина, за сентябрь сумма госдолга выросла в долларовом эквиваленте на $1,03 млрд или 1,26%, а в гривневом эквиваленте - уменьшилась на 69,44 млрд грн.

Внешний долг составил 1,6 трлн грн (58,06% от общей суммы) или $48,16 млрд, внутренний - 837,91 млрд грн (41,94% от общей суммы) или $347,79 млрд.

Государственный долг составляет 1,75 трлн грн (88% от общей суммы) или $73 млрд. Гарантированный государством долг - 239,7 млрд грн (12%) или $9,95 млрд.