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Госдолг в сентябре вырос на $1 млрд

Госдолг в сентябре вырос на $1 млрд
30.10.2019, 17:57

Минфин обнародовал данные по госдолгу на 30 сентября

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 трлн грн или $82,95 млрд. Об этом сообщается в материалах Министерства финансов.

По данным Минфина, за сентябрь сумма госдолга выросла в долларовом эквиваленте на $1,03 млрд или 1,26%, а в гривневом эквиваленте - уменьшилась на 69,44 млрд грн.

Внешний долг составил 1,6 трлн грн (58,06% от общей суммы) или $48,16 млрд, внутренний - 837,91 млрд грн (41,94% от общей суммы) или $347,79 млрд.

Государственный долг составляет 1,75 трлн грн (88% от общей суммы) или $73 млрд. Гарантированный государством долг - 239,7 млрд грн (12%) или $9,95 млрд.

  • По данным Счетной палаты, укрепление курса гривни повлияло на сокращение объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн.
  • Ранее сообщалось, что по внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.
  • Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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