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10.05.2019, 16:56

Госдолг Японии превысил психологическую отметку

Госдолг Японии превысил психологическую отметку

Государственный долг Японии рекордно растет уже третий год подряд

В пятницу, 10 мая, Министерство финансов Японии объявило, что на конец марта госдолг составлял более 1,1 трлн иен (более $10 трлн). За год сумма выросла примерно на $140 млрд. Об этом сообщает NHK World-Japan.

Задолженность включает $8,9 трлн в гособлигациях, около $667 млрд в краткосрочных государственных ценных бумагах, называемых векселями финансирования, и $484 млрд - в заимствованиях.

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В переводе на каждого жителя Японии - это $79 000 на человека.

Как отмечают в Минфине Японии, налоговых поступлений недостаточно для покрытия растущих расходов на социальное обеспечение в стране, поскольку население продолжает стареть.

Правительство должно рассчитывать на выпуск новых облигаций для финансирования расходов. Чиновники министерства говорят, что восстановление финансов в Японии является неотложным вопросом.

Это наихудший показатель среди членов G7, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Ранее сообщалось, что за время президентства Дональда Трампа госдолг США вырос более, чем на $2 трлн и впервые в истории превысил отметку в $22 трлн. Управление Конгресса США по бюджету ожидает, что в 2019 году дефицит будет на 15% больше, чем в 2018-м, и составит $897 млрд. По прогнозам ведомства, объемы дефицита будут ежегодно увеличиваться и достигнут $1 трлн к 2022 году.

Напомним, что по данным НБУ, государственный и гарантированный государством долг Украины с начала года уменьшился до 2,15 трлн грн.

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Теги: госдолг, япония, старение населения
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