Госказначейство перечислит 654 млн грн на зарплаты шахтерам

На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн на зарплаты шахтерам и обязательные платежей, связанные с выплатой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Вопрос выплаты зарплат шахтерам - номер один в повестке дня и она должна быть погашена в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
В Минэкоэнерго также напоминают, что в госбюджете на 2020 году по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" предусмотрены 1,96 млрд грн на зарплаты и погашение задолженности по ней.
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