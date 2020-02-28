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Госказначейство перечислит 654 млн грн на зарплаты шахтерам

Госказначейство перечислит 654 млн грн на зарплаты шахтерам
28.02.2020, 17:04

В Минэкоэнерго обещают погасить задолженность по зарплатам шахтерам в ближайшие месяцы

На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн на зарплаты шахтерам и обязательные платежей, связанные с выплатой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Вопрос выплаты зарплат шахтерам - номер один в повестке дня и она должна быть погашена в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

В Минэкоэнерго также напоминают, что в госбюджете на 2020 году по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" предусмотрены 1,96 млрд грн на зарплаты и погашение задолженности по ней.

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Андреева Анна
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