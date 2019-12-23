Казначейство перечислило шахтерам 322,6 млн грн - Гончарук

Госказначейство перечислило на заработные платы шахтерам 322,6 млн грн. Соответствующее решение было принято правительством 18 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

В Минэоэнерго отметили, что источником поступлений этих средств для выплат стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных министерством на 2019 год.

"Это позволит стабилизировать социальное положение в шахтерских коллективах и погасить перед ними задолженности", - говорится в сообщении.