Казначейство перечислило шахтерам 322,6 млн грн - Гончарук

В Минэкоэнерго считают, что эти средства помогут погасить задолженности перед шахтерами
Госказначейство перечислило на заработные платы шахтерам 322,6 млн грн. Соответствующее решение было принято правительством 18 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
В Минэоэнерго отметили, что источником поступлений этих средств для выплат стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных министерством на 2019 год.
"Это позволит стабилизировать социальное положение в шахтерских коллективах и погасить перед ними задолженности", - говорится в сообщении.
- 7 ноября президент Владимир Зеленский подписал изменения к бюджету на 2019 год, в котором предусмотрен 1 млрд грн на программу "Реструктуризация угольных шахт". Согласно пояснительной записке к документу, это позволит выплатить зарплаты шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.
- В ноябре долг по зарплатам перед шахтерами ГП Первомайскуголь и ОАО Лисичанскуголь за четыре месяца превысил 130 млн грн.
- В конце ноября стало известно, что в Украине резко выросла задолженность по зарплатам. На 1 ноября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3,44 млрд грн, что на 9,5% больше, чем на 1 октября.