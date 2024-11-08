Госоператор тыла сэкономил 16,7 млрд грн на обеспечении ВСУ: высокая конкуренция на торгах
Закупочное агентство Министерства обороны — Государственный оператор тыла (ДОТ) – сэкономил 16,7 млрд грн государственных средств на обеспечении армии за десять месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Такой результат стал возможным благодаря высокой конкуренции на торгах, которые проводит ДОТ в системе Prozorro, объясняют в министерстве.
Среднее количество участников в тендерах составляет 4,2 потенциальных контрагента. В частности, в сегменте закупок вещевого имущества количество участников достигает 5,4, продовольственного обеспечения – 3,7, горюче-смазочных материалов – 2,3..
Благодаря конкуренции расходы уменьшились на закупку:
- продовольствия – 7 млрд грн
- горючего — 6 млрд грн
- вещевого имущества – 3,7 млрд грн
"Высокая конкуренция на торгах позволила получить лучшие предложения, что обеспечило значительную экономию бюджетных средств. Например, ДОТ привлек 45 новых поставщиков вещевого имущества", – подтвердил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
- 1 ноября 2024 года стало известно, что Госоператор тыла начнет закупки на 2025 год уже в декабре.
- 7 ноября Госоператор тыла разработал санкции против недобросовестных поставщиков.