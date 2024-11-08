Госоператор тыла сэкономил 16,7 млрд грн на обеспечении ВСУ: высокая конкуренция на торгах

Среднее количество участников в тендерах на обеспечение армии составляет 4,2 потенциальных контрагента

Фото: пресс-служба Минобороны

Закупочное агентство Министерства обороны — Государственный оператор тыла (ДОТ) – сэкономил 16,7 млрд грн государственных средств на обеспечении армии за десять месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Такой результат стал возможным благодаря высокой конкуренции на торгах, которые проводит ДОТ в системе Prozorro, объясняют в министерстве.

Среднее количество участников в тендерах составляет 4,2 потенциальных контрагента. В частности, в сегменте закупок вещевого имущества количество участников достигает 5,4, продовольственного обеспечения – 3,7, горюче-смазочных материалов – 2,3..

Благодаря конкуренции расходы уменьшились на закупку:

продовольствия – 7 млрд грн

горючего — 6 млрд грн

вещевого имущества – 3,7 млрд грн

"Высокая конкуренция на торгах позволила получить лучшие предложения, что обеспечило значительную экономию бюджетных средств. Например, ДОТ привлек 45 новых поставщиков вещевого имущества", – подтвердил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.