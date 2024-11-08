Держоператор тилу заощадив 16,7 млрд грн на забезпеченні ЗСУ: висока конкуренція на торгах
Закупівельна агенція Міністерства оборони — Державний оператор тилу (ДОТ) — заощадила 16,7 млрд грн державних коштів на забезпеченні армії за 10 місяців 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Такий результат став можливим завдяки високій конкуренції на торгах, які проводить ДОТ через систему Prozorro, пояснюють у міністерстві.
Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційного контрагента. Зокрема, у сегменті закупівель речового майна кількість учасників досягає 5,4, продовольчого забезпечення – 3,7, паливно-мастильних матеріалів – 2,3.
Завдяки конкуренції витрати зменшились на закупівлю:
- продовольства – 7 млрд грн
- пального – 6 млрд грн
- речового майна – 3,7 млрд грн
"Висока конкуренція на торгах дозволила нам отримати найкращі пропозиції, що забезпечило значну економію бюджетних коштів. Наприклад, ДОТ залучив 45 нових постачальників речового майна", – підтвердив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
- 1 листопада 2024 року стало відомо, що Держоператор тилу розпочне закупівлю на 2025 рік уже у грудні.
- 7 листопада Держоператор тилу розробив санкції проти несумлінних постачальників.