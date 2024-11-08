Держоператор тилу заощадив 16,7 млрд грн на забезпеченні ЗСУ: висока конкуренція на торгах

Середня кількість учасників у тендерах на забезпечення армії становить 4,2 потенційного контрагента

Фото: пресслужба Міноборони

Закупівельна агенція Міністерства оборони — Державний оператор тилу (ДОТ) — заощадила 16,7 млрд грн державних коштів на забезпеченні армії за 10 місяців 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Такий результат став можливим завдяки високій конкуренції на торгах, які проводить ДОТ через систему Prozorro, пояснюють у міністерстві.

Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційного контрагента. Зокрема, у сегменті закупівель речового майна кількість учасників досягає 5,4, продовольчого забезпечення – 3,7, паливно-мастильних матеріалів – 2,3.

Завдяки конкуренції витрати зменшились на закупівлю:

продовольства – 7 млрд грн

пального – 6 млрд грн

речового майна – 3,7 млрд грн

"Висока конкуренція на торгах дозволила нам отримати найкращі пропозиції, що забезпечило значну економію бюджетних коштів. Наприклад, ДОТ залучив 45 нових постачальників речового майна", – підтвердив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.