Госстат сообщил, какие продукты дорожают больше всего

Яблоки за январь-июль 2020 года подорожали в 2,3 раза - до 38 грн, морковь – в 2,2 раза – до 14,5 грн за кг, гречка подскочила на 33% - до 37 грн за кило. Такие данные обнародовал Госстат.

В тоже время, лук за этот период подешевел на 24% - до 6,8 грн за кг, яйца - на 23% - до 16,2 грн за десяток, куриное филе - на 16% - до 84,8 грн за кг.

Хлеб пшеничный подорожал на 4% или на 1 гривну – до 24,9 грн. Молоко подешевело на 2% - до 24,9 грн за литр. Картошка подешевела на 6% - до 12,6 грн за кило.

Вместе с тем, водка не подорожала и стоит 94 грн за поллитра, а пиво незначительно подешевело – на 3% до 17,6 грн за бутылку.

В этом году в Украине засеяли половину посевного минимума гречки. Из-за этого цены на крупу будут расти, сказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Потребительские цены в Украине в июле 2020 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%, с начала года выросли на 1,4%.

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Сергей Чигирь

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