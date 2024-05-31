Гостаможня внедрила искусственный интеллект в проверку таможенных деклараций

Кроме проверки таможенных деклараций, ИИ проходит тестирование по другим направлениям — классификация товаров и их стоимость

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Государственная таможенная служба внедрила искусственный интеллект в систему анализа рисков. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

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Новая система использует генеративные большие языковые модели (LLM) для автоматизации проверки имен и фамилий в таможенных декларациях.

Искусственный интеллект способен в считаные секунды выполнить то, на что у человека уходят десятки минут. Благодаря ИИ система автоматически выделяет некорректные записи, оставляя для ручной проверки наиболее сомнительные варианты.

Система уже проходит тестирование по другим направлениям, таким как классификация товаров и их стоимость, демонстрируя высокую эффективность в обработке больших объемов данных.

Этот подход позволяет значительно разгрузить инспекторов и снизить влияние человеческого фактора на процессы таможенного контроля.

Гостаможня использует ИИ, разработанный Microsoft.

"Благодаря их технологиям и сотрудничеству мы добились значительных результатов в совершенствовании процессов таможенного контроля", — подтверждают в Гостаможне.

1 мая 2024 года украинское Министерство иностранных дел представило цифровую Викторию — искусственный интеллект, который информирует по консульским вопросам.

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