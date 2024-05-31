Держмитниця впровадила штучний інтелект у перевірку митних декларацій

Окрім перевірки митних декларацій, ШІ проходить тестування за іншими напрямами — класифікація товарів та їхня вартість

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Державна митна служба впровадила штучний інтелект у систему аналізу ризиків. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

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Нова система використовує генеративні великі мовні моделі (LLM) для автоматизації перевірки імен та прізвищ у митних деклараціях.

Штучний інтелект здатний за лічені секунди виконати те, на що в людини йдуть десятки хвилин. Завдяки ШІ система автоматично виділяє некоректні записи, залишаючи для ручної перевірки найбільш сумнівні варіанти.

Система вже проходить тестування за іншими напрямами, такими як класифікація товарів та їхня вартість, демонструючи високу ефективність в обробці великих обсягів даних.

Цей підхід дає змогу значно розвантажити інспекторів та знизити вплив людського фактора на процеси митного контролю.

Держмитниця використовує ШІ, розроблений Microsoft.

"Завдяки їхнім технологіям та співпраці ми досягли значних результатів у вдосконаленні процесів митного контролю", – підтверджують у Держмитниці.

1 травня 2024 року українське Міністерство закордонних справ представило цифрову Вікторію – штучний інтелект, який інформує з консульських питань.

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