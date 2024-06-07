Гостаможня выявила нарушений таможенных правил на 11 млрд грн. За год сумма удвоилась

На рассмотрение в суд таможни передали 2108 дел о нарушении таможенных правил на 6 млрд грн

Фото: Киевская таможня/Facebook

Государственная таможенная служба выявила 4265 нарушений таможенных правил на сумму 10,8 млрд грн за пять месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

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Стоимость показателя нарушений увеличилась почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В 1180 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 141 млн грн. Это промышленные товары (на 84,2 млн грн), продовольствие (25,4 млн грн), транспортные средства (30 млн грн), валюта (1,6 млн грн).

В 1454 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни оштрафовали нарушителей на 32 млн грн, взыскано штрафов на 36 млн грн.

На рассмотрение в суд таможни передали 2108 дел о нарушении таможенных правил на 6 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на более 650 млн грн.

Источник: Гостаможня