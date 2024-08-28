Государственный кредитор энергоэффективности вышел на небанковский рынок

Фото: Фонд декарбонизации Украины/Facebook

Национальный банк выдал госкомпании АО "Фонд декарбонизации Украины" (ФДУ) лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Одновременно с получением лицензии на деятельность финансовой компании ФДУ приобрел статус финансового учреждения.

Компания создана в 2012 году и 100% ее акций принадлежат государству в лице Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

ФДУ предоставляет льготные кредиты на финансирование проектов в сфере энергоэффективности юрлицам, ФОПам, коммунальным предприятиям и органам местного самоуправления.

Также компания обеспечивает реализацию госпрограмм в сфере энергоэффективности, увеличения использования возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов углерода.

За 2024 год ФДУ предоставил финансирование на 400 млн грн.