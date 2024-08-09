С финансового рынка ушло 27 компаний в июле

Больше всего ушло с рынка финансовых компаний, кредитных союзов и страховщиков

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Количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 23 компании — до 963 в июле. Количество банков не изменилось – 62, сообщает пресс-служба Национального банка.

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В июне финансовый рынок покинули 24 компании и один банк, в мае – 31 компания.

По состоянию на 31 июля на небанковском рынке работали:

537 финансовых компаний (было 548);

69 страховщиков non-life (было 78), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

114 ломбардов (было 116);

114 кредитных союзов (было 120);

1 лизингодатель (без изменений);

40 страховых брокеров (без изменений);

75 коллекторских компаний (было 74).

Число банковских и небанковских финансовых групп не изменилось. Их на рынке признано 18 и 30 соответственно.

На платежном рынке действует 17 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 18), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

На рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений (было 20), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк – эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 45 коммерческих агентов (было 44) и 30 технологических операторов платежных услуг (было 36).